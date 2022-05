Haushalt : Lindner: Geben Mehreinnahmen an Bürger zurück

Profitiert der Staat selbst von den aktuell hohen Preisen, unter denen die Verbraucher leiden? Mehreinnahmen flössen an die Bürger zurück, betont dagegen Finanzminister Lindner.

Finanzminister Christian Lindner hat Vorwürfe zurückgewiesen, der Staat verdiene über Steuereinnahmen an den derzeit hohen Preisen mit. „Das, was uns an Mehreinnahmen zufließt, das geht an die Bürgerinnen und Bürger zurück“, sagte der FDP-Chef am Dienstag in der Haushaltsdebatte im Bundestag. Die Ampel-Koalition habe Entlastungspakete mit einem Volume...

