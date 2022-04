Politik : Lieber zur Sicherheit ins Bündnis

Finnland und Russland sind Nachbarn, sehr lange Nachbarn sogar. Beide Länder teilen sich im Norden von Europa eine Grenze von ungefähr 1300 Kilometern. Das ist um einiges länger als von ganz im Norden bis ganz im Süden von Deutschland.

Diese Nachbarschaft bereitet den Menschen in Finnland nun aber Sorgen. Das liegt am Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt. Diese beiden Länder grenzen auch direkt aneinander. In Finnland überlegt die Regierung wegen des Kriegs: Soll Finnland zur Sicherheit dem Militärbündnis Nato beitreten? Denn die Mitgliedschaft in diesem Bündnis bedeutet ein V...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.