„Sie haben ihn getötet“ : Libanon: Aktivist Lukman Slim tot aufgefunden

Er war bekannt für seine offene Kritik an der schiitischen Hisbollah. Erst kürzlich sagte Lukman Slim, dass er Drohungen erhalte. Nun wurde seine Leiche in seinem Auto entdeckt.

Beirut | Im Libanon ist der prominente Aktivist und Verleger Lukman Slim, bekannt für seine Kritik an der schiitischen Hisbollah, tot in seinem Auto gefunden worden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur von Verwandten und aus Polizeikreisen. Er sei in seine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.