Nach fünf Jahren Prozess : Letztes Zschäpe-Plädoyer soll heute fortgesetzt werden

Vor dem Oberlandesgericht (OLG) München soll Rechtsanwältin Anja Sturm heute ihr Plädoyer für die Hauptangekagte im NSU-Prozess, Beate Zschäpe, fortsetzen. Sturm hatte ihren Vortrag bereits vergangene Woche begonnen.

von dpa

20. Juni 2018, 05:11 Uhr

Offen ist, ob sie heute fertig wird oder auch noch den Donnerstag benötigt. Ihr Plädoyer ist das letzte in dem seit mehr als fünf Jahren dauernden Mammutverfahren um eine beispiellose rechtsextrem motivierte Terrorserie.

Angeklagt ist Zschäpe wegen Mittäterschaft an allen Verbrechen des «Nationalsozialistischen Untergrunds». Sie ist in dem Prozess die Hauptangeklagte und hat eingestanden, fast 14 Jahre mit den beiden Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt im Untergrund gelebt zu haben. In dieser Zeit sollen Mundlos und Böhnhardt zehn Menschen ermordet haben. Neun der Opfer waren türkisch- und griechischstämmige Zuwanderer, eines eine Polizistin. Die Motive waren Fremdenhass und Hass auf den Staat.

Die Bundesanwaltschaft hat für Zschäpe lebenslange Haft und anschließende Sicherungsverwahrung gefordert. Zschäpes zwei Verteidiger-Teams fordern dagegen eine Haftstrafe von unter zehn Jahren beziehungsweise die sofortige Freilassung.