Politik : Letzte Korvette aus Marine-Programm in Wolgast in Arbeit

Die Peene-Werft in Wolgast ist Teil eines größeren Rüstungsprojektes der Marine. Mittlerweile ist auch die letzte von mehreren Korvetten in Arbeit. Die Marine sorgt nicht nur mit Neubauten für Arbeit.

Auf der Peene-Werft in Wolgast wird mittlerweile auch am letzten Schiff des laufenden Korvetten-Programms der Deutschen Marine gearbeitet. Derzeit liefen die Arbeiten an den letzten beiden Hinterschiffen für die neuen Korvetten der Klasse 130, teilte ein Sprecher des Unternehmens Naval Vessels Lürssen (NVL) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit....

