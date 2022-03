Pandemie : Letzte Corona-Maßnahmen fallen in der Schweiz

Keine Maskenpflicht, keine Isolation: In der Schweiz normalisiert sich das Leben. Aber „erhöhte Wachsamkeit und Reaktionsfähigkeit“ wird aufrechterhalten.

In der Schweiz sind mit dem 1. April die letzten landesweiten Covid-Maßnahmen aufgehoben worden. Die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und in Gesundheitseinrichtungen fiel am Freitag. Die Swiss-Covid-App zur Kontaktverfolgung wurde deaktiviert. Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, müssen sich nun nicht mehr isolieren. Die Behörden rie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.