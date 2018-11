US-Kongresswahlen : Leonardo DiCaprio und Brad Pitt rufen zum Wählen auf

Los Angeles (dpa) - Leonardo DiCaprio (43) und Brad Pitt (54), die derzeit für den Quentin-Tarantino-Film «Once Upon A Time in Hollywood» vor der Kamera stehen, rufen jetzt gemeinsam zum Wählen auf.

von dpa

03. November 2018, 13:10 Uhr

In einer am Freitag veröffentlichen Videobotschaft wenden sich die Hollywood-Stars an die US-Bürger, am 6. November zur Wahlurne zu gehen. Es gehe um die Zukunft unseres Landes, sagt DiCaprio. «Diese Wahl könnte die Wichtigste unseres Lebens sein», erklärt der Oscar-Preisträger und verweist auf Themen wie Umweltschutz, Gesundheitsfürsorge, Einwanderung und strikteres Waffenrecht.

«Bitte verschafft euch Gehör», appelliert Pitt. Er fordert die Zuhörer auf, aktiv zu werden, an Türen zu klopfen und Wähler zu mobilisieren.

Bei den sogenannten Midterms am 6. November werden unter anderem alle 435 Abgeordneten im US-Repräsentantenhaus und ein Teil der Senatoren neu gewählt.