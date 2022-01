Markus Lanz : Lauterbach zur Rekordinzidenz: Lage so gut, wie wir hoffen konnten

Impfpflicht, Omikron, Rekord-Inzidenzen: Gesundheitsminister Karl Lauterbach nimmt als Gast im ZDF-Talk von Markus Lanz Stellung zur Coronalage.

19. Januar 2022, 17:42 Uhr

Impfpflicht, Omikron, Rekord-Inzidenzen: Gesundheitsminister Karl Lauterbach nimmt als Gast im ZDF-Talk von Markus Lanz Stellung zur Coronalage.

Markus Lanz befragt in seinem ZDF-Talk am Mittwoch Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Das Gespräch steht im Zeichen massiv steigender Infektionszahlen.

Lauterbach: Verdopplungszeit erfolgreich gedrosselt

Trotz der rasant steigenden Sieben-Tage-Inzidenz von über 100.000: Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zeigt sich im ZDF-Talk von Markus Lanz mit dem Erfolg der Eindämmungsmaßnahmen zufrieden: „Bisher kommen wir so gut durch die Welle, wie wir erhoffen konnten“, sagt er zu Beginn der Sendung. Die aktuellen Regeln dienten dem Abflachen der Kurve. Das sei bislang gelungen. Lauterbach: „Wir haben die Verdopplungszeit der Omikronwelle verlängern können von ungefähr zwei, zweieinhalb Tagen auf sechseinhalb Tage. Es ist schlimm genug, kein Grund zur Entwarnung, aber die Maßnahmen, die ergriffen wurden, wirken.“ Und das, so der Minister, auch etwa in der vorausberechneten Größenordnung.

Karl Lauterbach, Politiker: Der Bundesgesundheitsminister (SPD) äußert sich zu den Rekord-Infektionszahlen, der Teststrategie, der Debatte um eine Corona-Impfpflicht und den Chancen auf ein baldiges Ende der Pandemie.

Petra Köpping, Politikerin: Die sächsische SPD-Gesundheitsministerin erläutert ihren Krisenkurs und nimmt Stellung zur fortschreitenden gesellschaftlichen Spaltung.

Matthias Quent, Extremismus-Forscher: Der Professor für Soziologie an der Hochschule Magdeburg-Stendal beschreibt, wie radikale Gruppen die Corona-Krisensituation für ihre Zwecke systematisch instrumentalisieren.

Franziska Klemenz, Journalistin: Die „Sächsische Zeitung“-Redakteurin analysiert die sächsische Innenpolitik und spricht über Gründe der niedrigen Impfquote in Ostdeutschland und über ihre Recherchen auf den Corona-Demos.

