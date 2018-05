Positionswechsel : Landtagsvizepräsident Rasmus Andresen will ins EU-Parlament

Flensburger will sich gegen Nationalisten stark machen.

von dpa

14. Mai 2018, 15:55 Uhr

Kiel | Gut ein Jahr vor der Europawahl hat Landtagsvizepräsident Rasmus Andresen von den Grünen seine Bewerbung für einen Platz im EU-Parlament verkündet. Er wolle als nordeuropäischer Kandidat für die Europaliste antreten, schrieb der 32-Jährige am Montag auf seiner Internet-Seite.

Der bisherige norddeutsche EU-Abgeordnete der Grünen, Jan Philipp Albrecht, soll im September die Nachfolge von Robert Habeck als Umweltminister in Kiel antreten.

Der Flensburger Andresen begründete seine Kandidatur unter anderem mit dem Aufkommen des Nationalismus in Europa und mit seinen persönlichen Erfahrungen mit Dänemark. Er hat einige Jahre im Nachbarland gelebt und gearbeitet. „Dänemark ist ein trauriges Beispiel dafür, wie Nationalisten plötzlich Taktgeber für Politik werden können“, schrieb er in einem Brief zu seiner Bewerbung für die EU-Wahl. „Ich möchte nicht, dass Nationalisten und Konservative die Mehrheit im nächsten Europaparlament stellen.“

Er wolle sich auch für mehr regionale Fördermittel für Schleswig-Holstein einsetzen, schrieb Andresen, der seit 2009 im Kieler Landtag sitzt. Als Haushaltspolitiker wolle er auch dazu beitragen, das EU-Budget „grüner“ zu machen.