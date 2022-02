Politik : Landtag streitet über Zukunft der Geburtshilfe im Land

Der schleswig-holsteinische Landtag will eine hochwertige und dennoch möglichst wohnortnahe Geburtshilfe im Norden. Doch was bedeutet das konkret - müssen noch mehr Entbindungsstationen schließen? Oder wird die Ausdünnung gestoppt?

Kurz vor einer Entbindung zählt jede Minute: Eine qualitativ hochwertige und möglichst gut zu erreichende Geburtshilfe in Schleswig-Holstein ist das Ziel aller Landtagsfraktionen. Nach einer streckenweise kontroversen Debatte beschlossenen die Abgeordneten am Freitag eine Reihe von Forderungen, die sich zum Teil an den Bund richten. Diese zielen zum Be...

