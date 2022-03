Pandemie : Landtag: FDP will rechtlich gegen Hotspot-Beschluss vorgehen

Die FDP-Fraktion will juristisch gegen den Beschluss des Landtags vorgehen, mit dem vorige Woche ganz Mecklenburg-Vorpommern zum Corona-Hotspot erklärt worden ist. Das habe die Fraktion am Dienstag beschlossen, teilte der Parlamentarische Geschäftsführer David Wulff mit.

Der Landtagsbeschluss widerspreche dem Bundesinfektionsschutzgesetz, so Wulff. Dieses sehe eine Einzelfallprüfung für jede Kommune vor, ob dort eine Überforderung des Gesundheitssystems droht. Dies sei nicht erfolgt, so Wulff. „Wir halten den Landtagsbeschluss deshalb für unzulässig.“ Wie genau vorgegangen werden soll, werde jetzt geprüft, so Wulff wei...

