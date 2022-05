Bürgerbeteiligung : Landeswahlleiter: „Das ist bestes Wahlwetter“

Das Sommerwetter am Tag der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen könnte die Wahlbeteiligung fördern. „Das ist bestes Wahlwetter, es ist wie geschaffen für einen Abstecher zum Wahllokal“, sagte Landeswahlleiter Wolfgang Schellen am Sonntag. Der Deutsche Wetterdienst meldete Hochdruckeinfluss im ganzen Bundesland und einen sonnigen Tag mit Temperaturen bis 28 Grad.

Schellen hatte vor der Wahl zum neuen L...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.