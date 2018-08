Zwitschernde Abgeordnete aus SH : Landespolitik in 280 Zeichen: Diese Politiker sind auf Twitter aktiv

Auf den Spuren von Donald Trump: Fast die Hälfte alle Landtagsabgeordneten ist auf Twitter aktiv.

von Dieter Schulz

13. August 2018, 13:16 Uhr

Kiel | 111.041 Tweets haben die Politiker des Kieler Landeshauses bislang abgesetzt, allerdings sind auch nur 34 der 73 Landtagsabgeordneten auf dem Kurznachrichtendienst unterwegs. Fast jedes dritte „Zwitschern“, so die Übersetzung aus dem Englischen, stammt dabei von Ralf Stegner.

Der Chef der SPD-Landtagsfraktion ist der ungekrönte Twitter-König. Er hat bislang über 41.100 Mal seine Meinung im digitalen Orbit kundgetan und über 41.500 Nutzer folgen ihm – mit anderen Worten, sie haben seinen Kanal abonniert, bekommen Stegners Worte sofort aufs Handy. „Twitter ist ein direkter Weg, um viele Menschen zu erreichen. Manche erreicht man auch nur so“, erklärt der SPD-Frontmann seine Aktivitäten und ergänzt:. „Mir liegt der Wortwitz, bei den wenigen Zeichen muss man sich kurz fassen. Das heißt, präzise und zugespitzt formulieren – und ich glaube, das kann ich.“

Kollege Kubicki fährt am Landeshaus vorbei pic.twitter.com/bkexQWBkqQ — Ralf Stegner (@Ralf_Stegner) 14. Juli 2015

Seit Oktober 2008 ist Stegner auf Twitter aktiv, genauso lange ist da auch Rasmus Andresen von den Grünen unterwegs – die Nummer Zwei unter den Nutzern des Kurznachrichtendienstes im Landtag. „Ich nutze Twitter zum Einen um mich selbst über aktuelle Themen in Echtzeit zu informieren und auch, weil Twitter Raum für Themen lässt, die es in anderen Medien schwerer haben, Platz zu finden“, begründet der Vizepräsident des Landtages das eifrige Versenden seiner inzwischen über 20.700 Tweets, denen 4687 Nutzer folgen.

Interessant! Bei #WarsawPride #paradarownosci gibt es zwei Flaggen die für Freiheit stehen: & ! — Rasmus Andresen (@RasmusAndresen) 9. Juni 2018

Allerdings schränkt der Netzpolitiker ein: „Für tiefergehende journalistische Arbeit eignet sich Twitter aber nicht. Twitter kann auf gute journalistische Arbeit aufmerksam machen, ersetzt sie aber nicht. Gut recherchierte journalistische Arbeit bleibt in der Demokratie gerade im Zeitalter von Trump, AfD & Co. enorm wichtig.“

Sprachrohr der Kleinen

Twitter nehmen vor allem die kleineren Parteien ernst. So zwitschern zwei von drei SSW-Abgeordneten, drei von fünf AfDlern, fünf der neun Liberalen und sechs von zehn Grünen-Politikern. Auch bei den Sozialdemokraten ist es mit elf von 21 noch gut die Hälfte, nur die Christdemokraten sind da zurückhaltender: Nur knapp jeder Vierte unterhält einen Account (sieben von 25 Abgeordneten). Allerdings ist selbst da bei einigen die Zeit stehengeblieben:

Der letzte Tweet von Daniel Günther stammt vom 29. Dezember 2015, er selbst agiert auf seinem Account auch noch als CDU-Fraktionschef. Da ist es nur konsequent, dass Nachfolger Tobias Koch auf Twitter noch die Bezeichnung Stellvertretender Fraktionschef (mittlerweile geändert) trägt.

Regierungssprecher Peter Höver erklärt dazu: „Die Staatskanzlei nutzt Twitter nicht, wir setzen auf Facebook und Instagram. Dort hat der Ministerpräsident auch offizielle Accounts, auf denen dienstliche Termine oder Statements gepostet werden.“ Für die Christdemokraten erklärt der stellvertretende Fraktionssprecher, Sönke Ehlers, die Twitter-Enthaltung wie folgt: „Da Twitter in Schleswig-Holstein nicht das soziale Medium ist, auf dem wir viele Menschen erreichen und diese mit uns interagieren, investieren wir mehr Zeit und Aufwand in Facebook und Instagram. Wir nutzen Twitter zur Beobachtung von politischen Themen und Trends.“

Die politische Konkurrenz ist da offensiver. Die Grünen setzen nach Worten des Vize-Fraktionschefs Bernd Voß auf ihre Abgeordneten, „von denen einige sehr aktiv twittern und zu aktuellen politischen Ereignissen Stellung beziehen. Unser Social-Media-Mix wird aber regelmäßig geprüft, um ihn an die aktuellen Entwicklungen anzupassen.“

Die Liberalen, so deren Pressesprecherin Eva Grimminger, betreiben Twitter in erster Linie als Videokanal, auf dem Mitschnitte der FDP-Abgeordneten aus dem Plenum gepostet werden und AfD nutzt soziale Medien deshalb so intensiv, weil „klassische Nachrichtenmedien in Schleswig-Holstein (Print, TV und Rundfunk) über die politische Arbeit der AfD-Fraktion nach wie vor kaum berichten“, wie Fraktionssprecher Peter Rohling betont.

„Twitter gehört für mich mittlerweile zum Alltag, wie die Tageszeitung“, ist sich Stefan Weber, medienpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, sicher. Die Fraktion nutze Twitter aber auch als Informationsquelle. „Auf unserer Timeline erscheinen politisch relevante Inhalte aus Europa, Deutschland und vor allem aus Schleswig-Holstein. So bleibt man immer auf dem Laufenden und kann schnell reagieren“, so Weber.

Britney Spears & Donald Trump

Doch bei wem wollen die Abgeordneten auf dem Laufenden bleiben? Beim SSW ist das alles überschaubar – man (und auch Frau) folgt Landespolitikern aller Parteien, verschiedenen Nachrichten-Kanälen und natürlich der Botschaft des Dänischen Königreiches. Die AfD dagegen ist in erster Linie mit Abgeordneten der eigenen Partei in unterschiedlichen Parlamenten vernetzt, es werden auch überdurchschnittlich viele parteinahe Nachrichtenquellen (AfD-News, AfD-Radio, AfD-TV) abonniert. Ausnahme ist die Landeschefin Doris von Sayn-Wittgenstein, der auch sehr viele Privatpersonen folgen. Bei der AfD hoch ist Kurs ist unter anderem US-Präsident Donald Trump, Bundestags-Fraktionschefin Alice Weidel und (immer noch?) Frauke Petry.

Bei den Liberalen ist die Lage differenzierter. Auch hier wird in erster Linie Landtagspolitikern und gern auch der eigenen Parteispitze gefolgt, aber auch die Intimfeindin des FDP-Lieblingsgegners Ralf Stegner, die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange, steht auf den Listen. Was auffällt: Die FDP-Abgeordneten informieren sich eher bei einzelnen Journalisten als den bei Accounts von ARD oder überregionalen Zeitungen. So wird bei der FDP verfolgt, was Christina Norden, die Chefin unseres Online-Newsdesks, und Burkhard Ewert von unserer Verlagsgruppe twittern oder Wolfgang Schmidt von der dpa und Uli Exner von der „Welt“.

Auch die Grünen folgen Bundes- und Landespolitikern – und natürlich „ihrem Robert“. Aber auch Daniel Günther und Tobias Koch von der CDU sind in den Listen, ebenso wie die Piratenpartei und die „Mission Lifeline“. Und dass Politik nicht alles ist, gönnt sich einer der Grünen-Abgeordneten auch das Neuste von Ex-Pop-Prinzessin Britney Spears.

Was fällt noch auf? Rasmus Andresen folgt 4190 Twitter-Kanälen von EU-Budget bis Weiche 08 und es gibt in der Grünenfraktion tatsächlich einen Account, auf dem noch nie ein Tweet abgesetzt wurde. Trotzdem haben ihn 93 Follower (Privatpersonen, Grünenpolitiker und CDU-Fraktionschef Tobias Koch) abonniert. Es könnte ja noch was kommen.



Unterschiede zwischen SPD und CDU

62.658 zu 4243 Tweets, 47.453 zu 2.823 Follower – bei Twitter schlägt die SPD die CDU klar. Wohl auch, weil Obergenosse Stegner das Medium sehr ernst nimmt. Allerdings nicht ausschließlich politisch. „Ich twittere ja auch über den HSV oder meinen Musikgeschmack, da bekommt man ordentlich Resonanz. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich der Lieblingsfeind der rechten Trolle bin, die sich da austoben. Das ist nicht so schön, aber damit muss man sich auseinandersetzen“, so der SPD-Fraktionschef. „So hat man seine Fans und seine Gegner. Ich mache das ja schon sehr lange und nicht nur vor Wahlen. Und ich lasse dies auch nicht mein Büro machen, sondern twittere selbst. Das ist Authentizität, es ist persönlich, aber nicht privat.“

Er selber folgt eher Persönlichkeiten als den Institutionen. Angelique Kerber, Astro-Alex, Papst Franziskus, Michelle Obama, Gernot Hassknecht oder Franz Beckenbauer stehen in seiner Liste. Aber auch Sylvie Meis, ausgewählte Journalisten, The New York Times und für Umfragewerte infratest dimap. Und natürlich darf bei dem Fußball-Fan der Kicker-Liveticker nicht fehlen.

Bei der CDU folgt man Landespolitikern aller Parteien und den „üblichen Verdächtigen“. Allerdings hat Hartmut Hamerich als einziger Abgeordneter einen geschützten Account, der nur für ausgewählte einsehbar ist. JU-Chef Tobias Loose hat bislang nur einen einzigen Tweet abgesetzt und den ausgerechnet an den Grünen-Abgeordneten Lasse Petersdotter.

Kannst mal sehen, wie nah ich Dir stehe. — Tobias Loose (@TobiasLoose) 31. Januar 2018

Aber die beiden nehmen sich ja auch gegenseitig im Auto mit. Überdurchschnittlich vertreten auf den CDU-Listen ist Barack Obama, der HSV und – wie bei der FDP – die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange. Ein Parteisprecher zusammenfassend: „Wir halten nicht so viel von Twitter und finden, da wird unbedacht viel Unsinn verzapft. Beste Beispiele sind Donald Trump und auf Schleswig-Holstein bezogen Ralf Stegner.“

Landtag hat gleich zwei Kanäle

Gleich doppelt ist der Landtag als Institution auf Twitter vertreten. Über @ParlaNet werden die Pressemitteilungen der Fraktionen, Beauftragten und der Verwaltung des Schleswig-Holsteinischen Landtages verbreitet. Diese laufen automatisiert als Tweet über diesen Kanal, dem derzeit knapp über 2000 Nutzer folgen und über 21.000 Tweets abgesetzt hat.

„Der zweite Twitter-Account wird redaktionell betreut und nicht automatisch befüllt – @ltshNews“, erklärt Vivien Albers, die Pressesprecherin des Landtages. Das Hauptaugenmerk dieses Twitter-Kanals liege auf der Berichterstattung der Internetredaktion zu Plenum und Ausschüssen. Zudem würden Neuigkeiten getwittert, zum Beispiel zu Terminen und Veranstaltungen des Landtages, so Albers weiter. Mit dem Account folgt der Landtag zehn Twitter-Kanälen, darunter dem Landesbeauftragten für politische Bildung, anderen Landtagen, dem Bundestag und dem Bundesrat.

Doch egal, wie sich die Kieler Politiker anstrengen – gegen US-Präsident Donald Trump komment keiner an. Dem @realDonaldTrump folgen weltweit 53,5 Millionen Menschen, und die konnten sich bislang an 38.400 Tweets erfreuen.