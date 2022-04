Kirche : Landesbischof ruft zu Kompromissen im Ukraine-Krieg auf

Hannovers Landesbischof Ralf Meister hat angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine dazu aufgerufen, alle diplomatischen Wege zu nutzen. Es müssten Kompromisse eingegangen werden, um die Gewalt schnell beenden zu können, sagte er der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Freitag). „Natürlich stellt sich die Frage, wie kann man mit einem offenbar völlig abgehobenen und auch abgeschotteten Machtapparat in Moskau überhaupt ins Gespräch kommen? Und wie kommt man zu Lösungen, in denen das feindliche Gegenüber nicht vollständig sein Gesicht verliert?“

Meister betonte: „Die einzige Zukunft des Menschen auf diesem Erdball liegt in einem friedlichen und gerechten Zusammenleben.“ Er könne Waffenlieferungen „eigentlich nicht gutheißen. Denn sie verschärfen natürlich einen Zustand, zu dem es eigentlich nie kommen sollte – den Krieg“. Allerdings sei durch die Aggression der russischen Armee eine Lage entst...

