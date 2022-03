Umweltministerium : Landes-Klimaschutzgesetz: Eckpunkte sollen Ende 2022 stehen

Den Klimaschutz sieht die rot-rote Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern als eine ihrer wichtigsten Aufgaben. Dafür soll ein Klimaschutzgesetz vorgelegt werden. Doch gehen die Meinungen zum Kurs der Regierung im Landtag weit auseinander.

Mecklenburg-Vorpommern will bis spätestens 2040 klimaneutral sein und den Weg dahin in einem Klimaschutzgesetz festschreiben. Umweltminister Till Backhaus (SPD) kündigte am Donnerstag im Landtag in Schwerin an, den versprochenen Dialogprozess dazu mit Verbänden und Bevölkerung zu starten. Noch vor Ende des Jahres werde er einen „Grundentwurf” des Geset...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.