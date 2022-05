Informationstechnik : Land will Cybersicherheit durch Zentralisierung stärken

Innenminister Christian Pegel (SPD) will die Cybersicherheit des Landes durch eine Zentralisierung der Informationstechnik stärken. Damit sollen vor allem die Computernetze deutlich besser geschützt werden, wie der Politiker am Donnerstag in Schwerin sagte.

Das Kabinett hatte die Gründung des neu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.