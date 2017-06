Regen und keine Ende : Land unter in Berlin - Feuerwehr die ganze Nacht im Einsatz

Regen, Regen, Regen und kein Ende in Sicht. Die starken Niederschläge über der Bundeshauptstadt gehen in der Nacht weiter, der Ausnahmezustand bleibt in Kraft. Und auch in Norddeutschland erwischt es manche Region heftig.