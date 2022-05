Eingliederung : Land sucht Partner für Arbeitsmarktprogramm für Geflüchtete

Um Geflüchteten eine schnelle Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen, sucht die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern Projektpartner. „Ziel ist es, Unternehmen und Geflüchtete landesweit, branchenoffen und individuell zu beraten“, sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Donnerstag in Schwerin. Dafür stünden drei Millionen Euro bereit.

Projektträger, die die Beratung überneh...

