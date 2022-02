Politik : Land stellt Impfstrukturen für nächsten Winter auf

Schleswig-Holstein will seine Strukturen für Corona-Impfungen frühzeitig für kommenden Herbst und Winter aufstellen. Die Impfkampagne sei ein Erfolg und solle ein Erfolg bleiben, sagte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) am Freitag im Landtag. „Wir wollen das mühevoll erreichte nicht verspielen und im nächsten Herbst und Winter gut aufgestellt sein.“ Auch nach dem 30. Juni sollen Impfstellen, mobile Impfteams und der niedergelassene Bereich in der Lage sein, bis zu 1,8 Millionen Menschen innerhalb von sechs Wochen zu impfen. Etwa ab Mai sei mit der Auslieferung eines an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffs zu rechnen.

