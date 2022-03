Pandemie : Land steigt aus anlassloser Corona-Testung in Kitas aus

Das Land Nordrhein-Westfalen steigt aus der anlasslosen Corona-Testung der Kinder in der Kindertagesbetreuung stufenweise aus. Das kündigte Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Freitag in Düsseldorf an. Ab dem 3. April werde die landesseitige Förderung der PCR-Pooltests eingestellt. Etwa ein Drittel der Kommunen im bevölkerungsreichsten Bundesland böten diese bisher an.

Sie bekämen wie die anderen zwei Drittel der Kommunen im Bundesland bis Ostern noch entsprechende Mengen an Antigen-Schnelltests. In einem zweiten Schritt werde nach Ostern das anlasslose Testen der Kinder in der Kindertagesbetreuung insgesamt durch das Land beendet....

