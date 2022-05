Umweltministerium : Land richtet 15 neue Ökologische Stationen ein

Um die Landschafts- und Naturschutzgebiete in Niedersachsen zu erhalten und weiterzuentwickeln, sollen in den kommenden Jahren 15 neue Ökologische Stationen eingerichtet werden. Darauf einigten sich am Freitag die Partner des „Niedersächsischen Weges“ aus Landwirtschaft und Umweltschutz, wie das Umweltministerium mitteilte. Rund vier Millionen Euro will das Land pro Jahr dafür ausgeben.

Die Ökologischen Stationen sollen die u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.