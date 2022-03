Politik : Land rechnet mit 13.500 Flüchtlingen aus der Ukraine

In Schleswig-Holstein laufen die Vorbereitungen für die Aufnahme geflüchteter Menschen aus der Ukraine auf Hochtouren. „Wir erwarten voraussichtlich etwa 13.500 Flüchtlinge“, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Donnerstag am Rande eines Besuchs einer Landesunterkunft in Bad Segeberg. Das seien allerdings lediglich grobe Schätzungen. „Ich habe die Landrätinnen, Landräte, die Oberbürgermeisterin und Oberbürgermeister schon darüber informiert, dass sie sich auf eine kurzfristige Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine einstellen müssen.“

Bereits seit Mittwoch würden bislang in Bad Segeberg untergebrachte Menschen auf andere Standorte verteilt, sagte Sütterlin-Waack. Die Einrichtung in Bad Segeberg soll zentrale Anlaufstelle für Ukrainerinnen und Ukrainer werden. Dafür würden Unterkünfte hergerichtet. „Außerdem haben wir dort bereits zusätzliche Container stehen, die ebenfalls genutzt w...

