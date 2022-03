Finanzminister : Land plant 2022 erneut hohe Ausgaben und will dann sparen

Das Land Mecklenburg-Vorpommern will nach geplanten Ausgaben von rund zehn Milliarden Euro in diesem Jahr anschließend auf die Kostenbremse treten. Ab 2023 sollen die Ministerien dauerhaft 150 Millionen Euro einsparen, wie Finanzminister Heiko Geue (SPD) am Dienstag in Schwerin ankündigte.

Zuvor hatte das Kabinett den Regierungs...

