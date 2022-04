Flucht : Land ändert für Flüchtlinge Regelungen zur Kinderbetreuung

Um die Betreuung von ukrainischen Kindern in Krippen und Kitas schneller zu ermöglichen, hat die niedersächsische Landesregierung eine Verordnung beschlossen. Diese sieht etwa vor, dass Träger kurzfristig mehr Betreuungsangebote schaffen können - etwa indem mehr Betreuungsplätze pro Einrichtung eingerichtet oder mehr pädagogische Fachkräfte eingesetzt werden dürfen, wie das Kultusministerium am Mittwoch mitteilte. Die Ausnahmen der bereits am Dienstag beschlossenen Verordnung gelten bis Ende Juli.

Um kurzfristige weitere Betreuungsplätze zu schaffen, sieht die Verordnung etwa die Möglichkeit vor, von bisher geltenden Vorgaben zu Größen von Räumen und Außenflächen in Einrichtungen abweichen zu können. Bislang waren dafür Anträge beim Landesjugendamt notwendig. Auch bei dem Personaleinsatz sind Ausnahmen vorgesehen. Falls diese Möglichkeiten nicht...

