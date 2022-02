Politik : KZ-Überlebende im Stutthof-Prozess: Schläge und Hunger

Ständiger Hunger, Läuse und immer wieder Schläge: Das sind die Erinnerungen von Towa-Magda Rosenbaum an ihre Gefangenschaft 1944 in Stutthof. Im Prozess gegen eine ehemalige KZ-Sekretärin beschreibt die 97-Jährige, was sie ihr Leben lang nicht vergessen konnte.

Im Prozess gegen eine ehemalige Sekretärin im KZ Stutthof hat eine 97 Jahre alte Überlebende des Lagers von ständigen Schlägen und Hunger berichtet. Beim Herausgehen aus ihrer Baracke sei sie 1944 täglich geschlagen worden, sagte die Israelin Towa-Magda Rosenbaum am Dienstag über eine Videoschalte vor dem Landgericht Itzehoe. „Ohne Schlag kam man nicht...

