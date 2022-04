Pandemie : Kutschaty: Corona-Tests an Schulen lassen und nutzen

Der nordrhein-westfälische SPD-Chef Thomas Kutschaty fordert, unverbrauchte Coronatests nicht einzusammeln, sondern an den Schulen zu belassen. „Jeden Test bitte nutzen“, sagte der Oppositionsführer am Mittwoch in Düsseldorf. Jeder einzelne biete ein Stück mehr Sicherheit. Daher sei die vom Schulministerium angekündigte großflächige Rückholaktion „völlig verfehlt“. Gerade nach den Osterferien wäre es sinnvoll gewesen, alle Schulkinder noch einmal zu testen, nachdem sie zwei Wochen unterwegs gewesen seien.

In einer E-Mail war den Schulen am Mont...

