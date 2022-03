Bis zu 5000 Euro Unterstützung : Krieg in der Ukraine: Deutsche Krebshilfe richtet Hilfsfonds ein

Sie sind schwer krank und in ihrer Heimat Ukraine herrscht Krieg: Krebspatienten leiden besonders stark unter den Folgen der militärischen Angriffe. In Deutschland wird ihnen geholfen.

Angesichts des Kriegs in der Ukraine schaltet sich auch die Deutsche Krebshilfe in die Hilfe für die notleidende Bevölkerung ein. Sie richtet „kurzfristig und unbürokratisch“ einen Hilfsfonds mit 2,5 Millionen Euro für Angehörige ukrainischer Krebspatienten ein, die die Betroffenen während der Behandlung in Krebszentren in Deutschland begleiten. Geld ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.