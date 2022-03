Russische Invasion : Krieg in der Ukraine: Das ist die Lage am Montag

Die Einrichtung von Fluchtkorridoren aus den angegriffenen ukrainischen Städten scheitert bisher weitgehend. Die ukrainische und russische Delegation haben dazu erneut beraten - und kleine Fortschritte erzielt. Ein Überblick.

Trotz anhaltender Angriffe Russlands auf die Ukraine dauern die diplomatischen Bemühungen um ein Ende des seit fast zwei Wochen andauernden Krieges an. Festhalten an humanitären Korridoren Russland und die Ukraine haben nach ihrer dritten Verhandlungsrunde die Absicht zur Schaffung humanitärer Korridore in den umkämpften Gebieten bekräftigt. Es gebe kl...

