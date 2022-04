Russische Invasion : Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Kommt nun auch ein Ölimportstopp? Die Sanktionsspirale gegen Moskau dreht sich weiter. Die „New York Times“ zeigt Aufnahmen, die Schüsse auf einen Zivilisten in Butscha belegen sollen. Die Entwicklungen im Überblick.

Wegen der Kriegsgräuel in der Ukraine erhöht der Westen den Druck auf Russland. Die EU-Staaten berieten den Vorschlag eines Importstopps für russische Kohle und weitere Strafmaßnahmen. Als möglicher nächster Schritt gilt in Brüssel ein Ölembargo. Die USA planen in einem nächsten Sanktionspaket ein Investitionsverbot. Zur Debatte stehen auch weitere Wa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.