Parteitag : Kretschmann spricht Grünen Mut zu für Bundestagswahlkampf

Annalena Baerbock oder Robert Habeck - Winfried Kretschmann traut seiner „Lieblings-Kanzlerkandidatin und seinem „Lieblings-Kanzlerkandidaten viel zu.

Heilbronn | Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat den Anspruch der Grünen auf das Kanzleramt unterstrichen. In Baden-Württemberg hätten die Grünen gut vorgelegt, sagte der Ministerpräsident am Samstag beim Parteitag der Südwest-Grünen in Heilbronn. „Jetzt gilt es nachzulegen.“ Er sei überzeugt, dass die Grünen das auch im Bund s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.