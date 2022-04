Angriffskrieg Russlands : Kreml: Viele russische Tote in Ukraine „gewaltige Tragödie“

Der russische Krieg gegen die Ukraine tobt seit sechs Wochen. Nun gab der Kremlsprecher dem britischen Sender Sky-News ein Interview. Die Botschaft: Russland wehrt sich lediglich. Doch eine Aussage überrascht.

Sechs Wochen nach dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine hat die Führung in Moskau erstmals große Verluste in der Truppe eingeräumt. „Wir haben bedeutende Verluste, das ist eine gewaltige Tragödie für uns“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag dem britischen Sender Sky News. „Es ist eine sehr ernste Operation mit schwerwiegenden ...

