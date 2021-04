Kanzlerkandidatur der Union : Kreise: Söder nach Nacht-Treffen auf dem Rückweg nach Bayern

Am späten Sonntagabend hatten sich der CSU-Chef und sein Kontrahent Laschet im Bundestagsgebäude in Berlin getroffen. Doch auch das nächtliche Treffen brachte keine Einigung in der K-Frage.

Berlin | Nach dem ergebnislosen Treffen von CDU-Chef Armin Laschet und Markus Söder zur Kanzlerkandidatenfrage in der Union ist der CSU-Chef bereits wieder auf dem Weg zurück nach Bayern. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen. Söder und Laschet hatten sich am späten Sonntagabend für rund dreieinhalb Stunden im Bundestagsgebäude in Berlin getro...

