Mittelmeerinsel : Korsika: Erneut Ausschreitungen bei nationalistischer Demo

Ein Angriff auf den Nationalisten Yvan Colonna sorgt seit mehr als einer Woche für Unruhe auf der französischen Insel Korsika. Am Sonntag ist die Lage erneut eskaliert.

Auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika ist es am Rande einer nationalistischen Demonstration erneut zu Ausschreitungen gekommen. Protestierende warfen Molotow-Cocktails und setzten ein Verwaltungsgebäude teils in Brand, wie die örtlichen Behörden am Sonntagabend mitteilten. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Videos zeigten auch Angriffe auf das...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.