Stimmungstest : Kommunalwahl in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein hat die Kommunalwahl begonnen.

von dpa

06. Mai 2018, 11:00 Uhr

Rund 2,4 Millionen Menschen sind aufgerufen, über die Zusammensetzung der Gemeindevertretungen in rund 1080 kreisangehörigen Gemeinden, in den kreisfreien Städten Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster sowie über die Kreistage in den elf Kreisen zu entscheiden.

Aus der Kommunalwahl 2013 war die seit 2017 gemeinsam mit Grünen und FDP auf Landesebene regierende CDU mit 38,9 Prozent landesweit klar als stärkste Kraft vor der SPD mit 29,8 Prozent hervorgegangen. Es folgten Grüne (13,7 Prozent) und FDP (5,0). Parallel zur Kommunalwahl entscheiden die Kieler am Sonntag per Bürgerentscheid über die Zukunft des örtlichen Flughafens.