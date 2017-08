Regierungskrise in Niedersachsen : Kommentar: Missbrauch des Wählerwillens

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Elke Twestens Seitenwechsel von den Grünen zur CDU im niedersächsischen Landtag ist unanständig, egoistisch und scheint ausschließlich auf persönlichen Motiven zu beruhen. Sie tritt den Wählerwillen, die politische Kultur und unser demokratisches Grundverständnis mit Füßen.

Die Grüne aus dem Wahlkreis Rotenburg/Wümme ist für ihre Partei über die Landesliste in den Landtag eingezogen, sie hat nicht ein Direktmandat gewonnen. Sie verrät ihre eigene politische Legitimation und missbraucht das Vertrauen der Grünen-Wähler. Die beteiligten Parteien trifft keine Schuld, auch nicht die profitierende CDU – immer vorausgesetzt, sie hat nicht im Hintergrund aktiv an diesem skandalösen Verhalten einer einzelnen Abgeordneten mitgewirkt.

Für Ministerpräsident Weil und seine SPD ist es dennoch eine Katastrophe. Der VW-Aufsichtsrat Weil hat sich gerade zuletzt in der Dieselaffäre nicht als der konsequente Aufklärer präsentiert, sein Ansehen hat in Niedersachsen gelitten und Neuwahlen kommen ihm ungelegen.

Fatale bundesweite Auswirkungen hat dieser Freitag in Hannover auch auf die Ambitionen des SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz. Nach dem Turbostart versucht der Sozialdemokrat seit Wochen, aus dem Umfragetief herauszukommen. Nach den Wahlschlappen im Saarland, in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen verliert die SPD jetzt auch noch die Regierungsmehrheit in Niedersachsen und damit weitere Stimmen im Bundesrat. Kanzlerin Merkel kann beruhigt weiter in Südtirol wandern.



Die Entscheidung der Abweichlerin lenkt auch den Blick auf den inneren Zustand der Grünen vor der Bundestagswahl. Über ureigenste Themen wie Klimaschutz oder Kernenergie können sie nicht mehr alleine ihren Zusammenhalt definieren, der zudem durch die offen ausgesprochene Möglichkeit einer schwarz-grünen Koalition nach dem 24. September weitere Risse bekommt. Ironie des Schicksals in Hannover: Würde an diesem Wochenende dort ein neuer Landtag gewählt, hätten nach aktuellen Umfragen die CDU und die FDP zusammen die Mehrheit, Schwarz-Grün wäre keine Option.

von Ralf Geisenhanslücke

erstellt am 05.Aug.2017 | 10:48 Uhr