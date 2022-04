Heidekreis : Kommandowechsel bei der Panzerlehrbrigade 9 „Niedersachsen“

Bei der Panzerlehrbrigade 9 „Niedersachsen“, die einige Jahre zur schnellen Eingreiftruppe der Nato gehörte, gibt es einen Führungskraft-Wechsel: Brigadegeneral Christian Freuding übergab das Kommando am Donnerstag an Oberst Lutz Kuhn. Freuding, der die Lehrbrigade rund zweieinhalb Jahre führte, wurde feierlich verabschiedet. Er wird Leiter des Lagezentrums Ukraine im Bundesverteidigungsministerium in Berlin.

