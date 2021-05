Protest : Kolumbiens Außenministerin Blum tritt zurück

Mindestens 42 Menschen sind während der Proteste gegen geplante Reformen bereits ums Leben gekommen, 168 werden vermisst. Die Außenministerin stand zuletzt wegen ihres Krisenmanagements in der Kritik.

Bogotá | Nach von Gewalt überschatteten Protesten regierungskritischer Demonstranten in Kolumbien hat Außenministerin Claudia Blum ihren Posten geräumt. Dies berichteten kolumbianische Medien. Gründe für den Rücktritt wurden offiziell nicht bekannt gegeben, Berichte führten dafür unter anderem die Kritik an Blums Krisenmanagement an. Nachfolgerin wird demna...

