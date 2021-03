Söder unangefochten an der Spitze : Könnte man den Kanzler direkt wählen... Robert Habeck legt in Umfrage zu

Der Rückenwind für die Grünen wirkt sich auch auf einen der beiden möglichen Spitzenkandidaten aus.

Berlin | Zwar steht CSU-Mann Markus Söder unangefochten an der Spitze der bei den Bürgern beliebtesten Kanzlerkandidaten - 36 Prozent würden sich laut RTL/ntv-Trendbaromter in einer Direktwahl für ihn entscheiden. Sein Konkurrent, der Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, Robert Habeck käme jedoch mittlerweile auf 20 Prozent (plus 2 Prozentpunkte), SPD...

