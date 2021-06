Prozess : Kölnerin Örs in Türkei zu Haft verurteilt

Die Kölnerin Gönül Örs war 2019 in die Türkei eingereist und wurde dort festgenommen. Nach der Untersuchungshaft und Hausarrest, wurde sie nun wegen Terrorpropaganda schuldig gesprochen.

Istanbul | Ein Gericht in der türkischen Metropole Istanbul hat die Kölnerin Gönül Örs zu mehr als zehn Jahren Haft verurteilt. Eine Ausreisesperre gegen die Frau wurde allerdings aufgehoben, wie die Richter am Donnerstag entschieden. Örs nahm wegen Krankheit nicht an der Verhandlung in Istanbul teil. Die Richter sprachen Örs (39) in allen Anklagepunkten schu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.