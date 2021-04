Tag der Arbeit : Knapp 1.000 Demonstranten im Berliner Wedding

In Berlin startete der erste Protestzug zum 1. Mai. Zahlreiche weitere Demonstrationen wurden zum Wochenende angekündigt. Die Polizei erwartet eine „anspruchsvolle Einsatzlage“.

Berlin | Hunderte Menschen demonstrieren in Berlin-Wedding gegen den Kapitalismus und für gesellschaftlichen Veränderungen. Der Protestzug mit überwiegend jungen Teilnehmern startete am Abend am Leopoldplatz. Polizisten begleiteten die Demonstration, die zum S-Bahnhof Gesundbrunnen führen sollte. Die Polizei gab die Zahl der Demonstranten mit knapp 1.000 an...

