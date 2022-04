Energie : Klimastiftung MV: Sellering stellt Aus erneut in Frage

Der Vorstandsvorsitzende der umstrittenen Klimastiftung MV, Erwin Sellering (SPD), hat die Auflösung der vom Betreiber der Nord Stream 2 Pipeline maßgeblich finanzierten Stiftung erneut infrage gestellt. Die Stiftung habe nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine jede Tätigkeit für die Gaspipeline eingestellt und wickle den hierfür gegründeten wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ab. „Allerdings sehen wir kritisch, dass wir jetzt auch die wichtige Arbeit im Klima- und Umweltschutz einfach einstellen sollen“, sagte der ehemalige Ministerpräsident am Freitag in Schwerin.

Mitte März hatte Sellering noch signalisiert, dass er sich der vom Landtag beschlossenen Auflösung nicht verschließen würde, sobald die rechtlichen Fragen geklärt sind und falls alle Beteiligten das weiterhin wünschen. Den Angaben am Freitag zufolge sieht der langjährige ehemalige Verwaltungsrichter jedoch weiterhin rechtliche Hürden, die dem im Weg st...

