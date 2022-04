Urteil : Klimastiftung: Ministerium soll Informationen preisgeben

Das Verwaltungsgericht in Schwerin sieht das Justizministerium zur Herausgabe von Informationen rund um die umstrittenen Klimastiftung MV verpflichtet. Dem Urteil zufolge sei das Ministerium auf Basis des Landespressegesetzes verpflichtet, einem Journalisten Informationen aus den beim Ministerium geführten Unterlagen zu übermitteln, teilte das Verwaltungsgericht am Donnerstag in Schwerin mit. Die Entscheidung sei noch nicht rechtskräftig, eine Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht sei möglich.

Den Angaben zufolge hatte der Kläger di...

