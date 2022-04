Ukraine-Krieg : Klärung zwischen NRW-Regierung und Kommunen zu Geflüchteten

Direkt nach der Bund-Länder-Konferenz will die Landesregierung in NRW Nägel mit Köpfen machen: Schon Freitag früh sollen die Kommunen beim Gespräch mit den Regierungsspitzen Klarheit erhalten, wie sie bei der Versorgung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine unterstützt werden.

Spitzen der nordrhein-westfälischen Landesregierung und der Kommunen wollen Freitagmorgen offene Fragen zur Versorgung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine klären. Das kündigte der stellvertretende Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) am Dienstag im Düsseldorfer Landtag an. An dem Austausch sollen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur Minis...

