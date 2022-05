Gewerkschaft : Kita-Eltern klagen über Warnstreiks

Die Warnstreiks an niedersächsischen Kitas gehen nach Ansicht der Elternvertretung zu Lasten der Familien. Nach zwei auch finanziell anstrengenden Jahren mit der Corona-Pandemie seien die Reserven vieler Eltern aufgebraucht, heißt es in einer Mitteilung der Landeselternvertretung vom Montag. Es brauche daher nun ein gemeinsames Signal der Politik in Bund und Land, „dass die Familie als Säule der Gesellschaft die Unterstützung erhält, die sie braucht“, sagte die Vorsitzende Christine Heymann-Splinter mit Blick auf leere Kassen bei den Kita-Trägern. Man sei es leid, immer wieder zu hören, dass gerade andere Stellen dafür zuständig seien.

Konkret fordert die Elternvertretung me...

