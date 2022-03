Ukraine-Krieg : Kiews Bürgermeister Klitschko: Unterstützung „reicht nicht“

Der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, Vitali Klitschko, hat nach dem russischen Angriff auf sein Land weitere Verteidigungswaffen gefordert. „Wir freuen uns über die Unterstützung Deutschlands, aber es reicht nicht“, sagte der 50 Jahre alte ehemalige Profiboxer am Donnerstag per Videoschalte in die Ratssitzung der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover. „Wir werden kämpfen, aber wir brauchen Unterstützung - es ist eine gemeinsame Herausforderung für jedes europäische Land. Alleine durchzuhalten wird schwer.“ Den Krieg bezeichnete er als „Horror“ - und mahnte: „Bitte bleiben Sie nicht passiv.“

Fast unaufhörlich heulten in seiner Sta...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.