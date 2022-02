Politik : Kieler Landtag verurteilt russischen Angriff auf Ukraine

Erschüttert und zutiefst besorgt - so hat die Landespolitik in Kiel auf den Kriegsausbruch in der Ukraine reagiert. Das Parlament verurteilt die russische Aggression und die Regierung bereitet den Schutz der kritischen Infrastruktur vor.

Der Kriegsausbruch in der Ukraine hat auch die Landespolitiker in Kiel schockiert. Unter dem Eindruck des russischen Angriffs kam das Parlament am Donnerstag planmäßig zusammen - ging aber nach einer Erklärung von Parlamentsvizepräsidentin Aminata Touré (Grüne) nicht zur Tagesordnung über. Parlament und Regierung verurteilten Russland scharf. „Die mit ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.