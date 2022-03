Landespolitik : Keine Zivilschutzräume in Hamburg: FDP fordert Vorsorge

Der Angriffskrieg von Russlands Präsident Putin gegen die Ukraine nährt die Angst vor einer Ausweitung des Konflikts auch auf die Nato-Staaten. Im Kalten Krieg wurde auch hierzulande mit Schutzräumen Vorsorge getroffen - doch das ist lange her.

Angesichts des Russlandkonflikts und fehlender Zivilschutzräume in Hamburg fordert die FDP vom Senat, Vorsorge zu treffen. Derzeit gibt es keine öffentlichen Schutzräume in der Hansestadt, wie eine schriftliche Kleine Anfrage der FDP-Abgeordneten Anna von Treuenfels-Frowein an den rot-grünen Senat ergab. „Dem Senat sind keine ehemaligen dem Zivilschutz...

