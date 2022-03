Krieg in der Ukraine : Keine Kapitulation: Kampf um Mariupol dauert an

In Russlands Krieg gegen die Ukraine steht die Hafenstadt Mariupol seit Wochen unter schwerem Beschuss. Kapitulieren wollen die ukrainischen Soldaten nicht.

Ein Ende der schweren Kämpfe in der seit Wochen von russischen Truppen belagerten ukrainischen Hafenstadt Mariupol ist vorerst nicht absehbar. Ein Ultimatum der russischen Truppen an die Ukrainer, die Stadt ohne Waffen zu verlassen, lehnte die ukrainische Führung am Montag ab. „Es wird keine Kapitulation, kein Niederlegen der Waffen geben“, sagte Vize-...

