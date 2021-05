Nahost-Konflikt : Keine Entspannung in Sicht - neue Angriffswelle in Israel

Israels Luftwaffe zerstört weitere Ziele der Hamas im Gazastreifen. Die Islamisten feuern als Reaktion noch mehr Raketen auf Israel. In Sderot wird ein Kind bei einem Raketenangriff tödlich verletzt.

Jerusalem | Israel und die militanten Islamisten im Gazastreifen haben ihren blutigen Schlagabtausch auch am Mittwoch fortgesetzt. Bei erneut intensivem Raketenbeschuss durch Militante aus Gaza wurden am Abend in Israel mehrere Menschen verletzt. In Sderot wurde ein fünf Jahre alter Junge nach Angaben der Stadtverwaltung bei einem Raketenangriff tödlich verlet...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.