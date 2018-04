Kommentar zum SPD-Parteitag : Kein glanzvoller Start – Was nun, Andrea Nahles?

Mit einer Mehrheit von lediglich 66 Prozent schickt die Basis Nahles auf das Himmelfahrtskommando zur Rettung der Sozialdemokratie.

von Beate Tenfelde

22. April 2018, 17:53 Uhr

Wiesbaden | Was nun, Andrea Nahles? Glanzvoll fiel ihr Start als SPD-Parteivorsitzende nicht aus. Mit einer Mehrheit von lediglich 66 Prozent schickte die Basis Nahles auf das Himmelfahrtskommando zur Rettung der Sozialdemokratie. Von einer starken Beziehung zwischen Parteivolk und Chefin kann kaum die Rede sein. Dabei wird von Nahles eine Art Runderneuerung der SPD erwartet.

Fakt ist trotzdem: Ausgerechnet die einstige Krawallnudel und Nervensäge macht einen unerhörten Aufstieg und schreibt Geschichte als erste Frau an der Spitze der Partei. Dies bleibt trotz des ehrlichen oder besser mäßigen Wahlergebnisses für Nahles die Botschaft von Wiesbaden.

Abgestraft für Flegeljahre?

Die Delegierten des Sonderparteitags haben Nahles' Flegeljahre nicht vergessen und wohl auch nicht das Hau-Ruck-Verfahren, mit dem sie sich Mitte Februar an die Spitze setzen wollte. Eine interessante Parallele: Mit nur 66 Prozent hatte die Basis im März die Große Koalition gebilligt. Mehr fiel dann auch für die Groko-Befürworterin nicht ab.

„Wir packen das“ – nur drei Worte sind die zentrale Botschaft der 47-jährigen Parteichefin, die seit knapp 30 Jahren mit der SPD verbunden ist. Sie kennt jeden Winkel in der Partei, jeden Fallstrick und jede Schwäche. Das und ihre engverwobenen Netzwerke sind ihre Stärken.

Zwei Rollen gleichzeitig

Ihr Handicap allerdings ist, dass sie nun zwei Rollen zugleich spielen muss: Als Fraktionschefin im Bundestag muss sie mit der Union paktieren, als Parteivorsitzende ist sie die Angreiferin. Wenn ihr die Partei hilft und nicht wieder quertreibt, kann sie es schaffen.

Die entscheidende Frage ist aber: Kann Nahles SPD 4.0? Klar ist: Sie muss an sich selbst hart arbeiten. Man muss keine Gossensprache pflegen, um echt zu wirken. Stil ist jetzt gefragt, will sie in der Konkurrenz zu Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel bestehen. In dieser Spielklasse haben „Bätschi“-Scherze nichts zu suchen.